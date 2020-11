Roma, il Napoli senza la sua stella nel match contro i giallorossi

La Roma viaggia a velocità spedita in questa fase, e dopo il prossimo match in Europa League dovrà affrontare in serie A il temibile Napoli.

Non poteva esserci avversario peggiore per l’undici di Fonseca, visto che i giallorossi troveranno un Napoli arrabbiato dopo la sconfitta casalinga contro il Milan. E voglioso di riscattarsi, anche perché altrimenti la stagione potrebbe vedere i partenopei già lontani dalle posizioni che contano. Sarà insomma una grande sfida. Ma se da un lato Dzeko punta al rientro, nell’undici di Gattuso potrebbe mancare una stella.

Roma. Napoli senza Osimhen

Come spiega il Corriere dello Sport, è molto probabile che nel prossimo match di serie A il Napoli dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori migliori, ovvero il centravanti Osimhen. Che si è fatto male una decina di giorni fa in nazionale e ancora dovrà rimanere fuori per qualche altro giorno dopo la lussazione alla spalla rimediata. Sicuramente non giocherà in Europa League contro il Rijeka, mentre si valuterà giorno per giorno in vista della Roma. Sarebbe sicuramente un osso duro per la difesa giallorossa, anche se non bisogna dimenticare che il Napoli ha davvero un parco attaccanti di grande valore.

