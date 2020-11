Calciomercato Roma, a gennaio porte girevoli a centrocampo

Calciomercato Roma, nonostante il periodo molto positivo della squadra a gennaio i movimenti non dovrebbero mancare e potrebbero riguardare anche il centrocampo.

Il calciomercato di gennaio è ormai alle porte, anche se prima ci sarà un alto numero di partite che farà capire il reale potenziale e le ambizioni della Roma. La nuova proprietà Friedkin non ha nessuna intenzione di rompere un giocattolo che sta funzionando così bene. Però c’è da tenere in considerazione anche i conti ancora in rosso ed è così inevitabile sfruttare eventuali dinamiche di calciomercato.

Ad esempio, come riporta “Leggo”, c’è un caso Diawara ancora aperto. A Trigoria non sono piaciute le parole del suo agente a fine settembre: “È stato un dispiacere anche per Amadou che la società si sia scordata di inserirlo in lista, ma che colpa ne ha? Il fatto che sia stato fatto passare anche come ‘Caso Diawara’, è un peccato perché non gli ha fatto certo piacere e le responsabilità non sono le sue. Manca una settimana alla fine del mercato, se alle sviste nella lista sommiamo le scelte tecniche, dobbiamo fare il punto con la società. Vorremmo chiarezza sul reale ruolo e sull’importanza di Amadou nel progetto del club”.

Calciomercato Roma, c’è Locatelli se parte Diawara

Diawara ha molto mercato in Premier League. Come riportato in esclusiva da “Asromalive”, era la seconda scelta dell’Arsenal che poi è riuscito a ingaggiare Thomas Partey. Nel campionato inglese ci sono però due squadre che potrebbero permettere alla Roma di fare una plusvalenza: Leicester e West Ham.

In caso di addio a Diawara la Roma potrebbe virare sul centrocampista del Sassuolo Locatelli, protagonista anche con la nazionale italiana in questi ultimi mesi.

