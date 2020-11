CALCIOMERCATO ROMA RINNOVI GIOCATORI – Dopo i tanti rinnovi arrivati fino al 2024 per i giovani giocatori giallorossi, blindati dal club capitolino, come Zalewski, Milanese, Ciervo, Providence, Bove e Cassano, adesso sarà la volta dei grandi, ma le trattative saranno più lunghe e complesse per forza di cose. Dopo l’ottimo lavoro svolta da Morgan De Sanctis, il quale continua a lavorare sui giovani e sul futuro della Roma, i Friedkin proprio pochi giorni fa hanno annunciato il nuovo direttore generale: Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, i rinnovi dei big

Come riportato da ‘Il Romanista’ sarà proprio cura di quest’ultimo, che sarà attivo ufficialmente dal 1 gennaio 2021, occuparsi dei rinnovi importanti: da Mirante a Mkhitaryan, passando per Fonseca e Lorenzo Pellegrini, senza contare i possibili rinforzi in vista della prossima sessione di calciomercato. Henrikh Mkhitaryan, Juan Jesus, Bruno Peres, Antonio Mirante e Simone Farelli, questi sono i giocatori in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno e liberi di scegliere il loro futuro già dal 1 febbraio 2021. A questi va aggiunto anche il tecnico Paulo Fonseca, il quale nell’estate del 2019 aveva firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Quest’ultimo infatti scatterebbe nel momento in cui si qualificasse alla prossima Champions League, vale a dire posizionarsi nelle prime 4 posizioni.

Calciomercato Roma, le mosse di Tiago Pinto