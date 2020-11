Cluj-Roma, l’allenatore dei giallorossi Fonseca ha parlato a Sky Sport presentando la partita di domani: ecco le ultime notizie.

Possibilità di difesa a 4. Dzeko in campo per qualche minuto per capire il reale stato di forma. Obiettivo identico: la vittoria. Sono queste le parole più interessanti dell’allenatore portoghese ai microfoni di Sky Sport in vista della gara di domani di Europa League contro il Cluj.

“Giocherà Calafiori” ha detto anche il tecnico e c’è la possibilità “di un cambio di modulo. Vedremo domani. Mancano tanti difensori centrali in questo momento”. Sarà una Roma per forza di cose diversa da quella vista fino al momento. Gli infortuni stanno praticamente facendo la formazione lasciando poco spazio a scelte. Una situazione che si aggravata ieri, con l’ufficialità delle defezioni di Smalling, Ibanez e Mancini, che non sono stati nemmeno convocati.

LEGGI ANCHE: Cluj-Roma, la lista dei convocati di Fonseca: c’è un gradito ritorno

LEGGI ANCHE: Roma, tampone negativo: torna a disposizione di Fonseca

Cluj-Roma, per Dzeko spazio nella ripresa

Fonseca ha anche parlato di Dzeko, rientrato lunedì in gruppo dopo la negatività al tampone: “Si è allenato in questi giorni senza grande intensità ma non si è fermato a casa. In questa partita giocherà qualche minuto, poi valuterò in vista del Napoli. Sarà importante vederlo in questa gara per capire come sta fisicamente”.

L’obiettivo rispetto al campionato è identico: “Puntiamo a vincere, è una partita importante per noi ed è fondamentare fare 3 punti. Non possiamo pensare alla gara in casa, dobbiamo solamente capire che è una partita difficile. Loro sono degli avversari tosti, soprattutto quando giocano tra le mura amiche. Non sarà sicuramente facile per noi. Ma l’unico nostro obiettivo è quello di portare a casa i tre punti”.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Nzonzi paga l’esterno destro

LEGGI ANCHE: Roma, a Cluj è emergenza difesa: le scelte di Fonseca