Cluj-Roma, la lista dei convocati di Fonseca: c’è un gradito ritorno

Cluj-Roma, sono 18 i convocati di Fonseca per la trasferta di Europa League. C’è il ritorno di Dzeko. Difesa in emergenza.

Il tecnico portoghese ha appena diramato la lista dei convocati in vista della trasferta di domani in casa del Cluj, gara valida per la quarta giornata di Europa League.

Come annunciato ieri non ci sono Smalling, Mancini e Ibanez. In difesa è emergenza vera per Fonseca. Buone notizie invece arrivano per quanto riguarda Dzeko: smaltito il Covid-19, l’attaccante bosniaco torna ad essere presente nella lista.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, a gennaio porte girevoli a centrocampo

Cluj-Roma, uomini contati in difesa

Ecco la lista completa dei convocati: Pau Lopez, Berti, Mirante, Karsdorp, Juan Jesus, Peres, Spinazzola, Calafiori, Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Milanese, Tripi, Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, Ciervo.

Si profila anche per domani l’arretramento di Cristante sulla linea difensiva. È l’unico che si può adattare in quel ruolo. Oppure, Fonseca, dovrà decidere se schierare un pacchetto arretrato con quattro uomini, dove Karsdorp e Spinazzola giocherebbero esterni, con Calafiori e Juan Jesus centrali.

LEGGI ANCHE: Roma, contro il Cluj potrebbe esserci: si decide oggi