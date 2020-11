Roma, contro il Cluj potrebbe esserci: si decide oggi

Oggi la Roma sosterrà l’ultimo allenamento prima di viaggiare alla volta della Romania, dove nella serata di domani affronterà il Cluj.

Si preannunciano temperature gelide, ma la Roma vuole assolutamente portare a casa i tre punti per mettere il sigillo sulla qualificazione al turno successivo di Europa League. Dopo aver surclassato all’Olimpico i romeni, adesso sperano di riuscire a spuntarla anche in questa trasferta. Anche se Fonseca ha davvero gli uomini contati e dovrà schierare una difesa d’emergenza. Con il solo Juan Jesus difensore di ruolo. Saranno molto probabilmente aggregati diversi ragazzi della Primavera.

Roma, in Romania va anche Dzeko?

Come spiega poi Il Corriere dello Sport, c’è anche la possibilità che nell’elenco dei convocati possa esserci Edin Dzeko. Il calciatore bosniaco, superato il Covid, ieri si è allenato con il gruppo, seppur con ritmi più blandi. Non è ovviamente nelle migliori condizioni fisiche, ma Fonseca oggi deciderà se portarlo o meno in Romania, dove comunque giocherà titolare Mayoral. L’obiettivo dell’allenatore è quello di averlo a disposizione domenica prossima, quando la sua squadra sarà ospite del Napoli in una sfida che potrebbe dire molto sulle ambizioni d’alta classifica dei giallorossi.

