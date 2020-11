Roma, Fonseca può sorridere: altro tampone negativo

Roma, Fonseca può cominciare a sorridere. Dopo Fazio anche Davide Santon ha superato il Covid. E domenica sarà regolarmente a disposizione.

Buone notizie in casa giallorossa. Anche Davide Santon ha debellato il virus e già da domani tornerà a disposizione di Fonseca. Il difensore ha già sostenuto le visite di idoneità sportiva a Villa Stuart, superandole.

Santon sarà a disposizione per la gara contro il Napoli di domenica. Il big match di giornata. Un recupero importante per il tecnico portoghese che in questo momento ha molti indisponibili in difesa. Praticamente gli uomini sono contati.

Roma, adesso Fonseca spera negli altri

Si spera, adesso, che qualcuno dei tre difensori che hanno accusato problemi nei giorni scorsi, riescano ad essere disponibili per la trasferta del San Paolo. Sarà difficile per Mancini e Ibanez, c’è qualche possibilità per Smalling che lavorerà ancora a Trigoria sia oggi che domani. Il problema al ginocchio, il solito, non sembra al momento così insormontabile.

Intanto però s’incassano queste due notizie positive che non possono far che piacere all’allenatore giallorosso. Fazio e Santon portano sicuramente esperienza. E anche numericamente la Roma, che in questo momento ha davvero la coperta corta, può respirare. Poi, senza dubbio, è anche importante che i difensori che oggi sono tornati negativi stiano bene. Con il Covid non si scherza.

