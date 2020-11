Roma, questione stadio: con la nuova legge si pensa al Flaminio

Roma, la legge per gli stadi storici vincolati sblocca la situazione del Flaminio. Pioggia di complimenti a Nardella, sindaco di Firenze.

Come scrive oggi il Corriere Fiorentino, la legge per gli stadi storici vincolati, varata recentemente, potrebbe risolvere il problema del Flaminio di Roma. E, di conseguenza, i Friedkin starebbero veramente pensando di mettere mano all’impianto che sorge proprio nel cuore della città.

Appena è venuta fuori la notizia, il sindaco di Firenze Dario Nardella, uno dei promotori della legge che puntava a sbloccare la situazione dello stadio di Firenze, è stato letteralmente sommerso da parole di apprezzamento dei tifosi giallorossi. Che lo hanno definito un eroe.

Roma, questione stadio: per la Raggi passaggio fondamentale

Rimane comunque complicata l’operazione di sostituzione edilizia. E molti tifosi non vogliono che lo storico impianto romano venga toccato. Però, stando alle ultime, Friedkin sembra crederci parecchio nella riqualificazione. Non sarà semplice, ma intanto è già stato presentato il “piano di conservazione dell’impianto” elaborato dalla Sapienza e dalla Pier Luigi Nervi Project Association.

Questo significa, per quanto ha detto la sindaca Virginia Raggi, che è “un passaggio fondamentale e propedeutico alla riqualificazione dell’impianto sportivo”. La cosa certa al momento però è una sola: che la questione stadio, per la Roma, rimane intricata. E fin quando non ci sarà l’ufficialità delle decisione societarie, saranno moltissime le indiscrezioni. Ma i Friedkin in questa prima parte di gestione stanno dimostrando di saper lavorare nell’ombra senza far uscire nulle sulle scelte (vedi Pinto) quindi ci potrebbero essere ancora dei colpi di scena.

