Roma, tampone negativo: torna a disposizione di Fonseca

Roma, in vista della partita contro il Napoli l’allenatore Paulo Fonseca riavrà a disposizione Federico Fazio: l’ultimo tampone a cui si è sottoposto è risultato negativo.

Finalmente una bella notizia in casa Roma in un inizio di settimana che per il resto aveva portato solo brutte novità. Federico Fazio è guarito dal coronavirus e sarà a disposizione dell’allenatore Fonseca per la prossima partita di campionato contro il Napoli. Una notizia molto importante per l’allenatore vista l’emergenza che si è venuta a creare nel reparto arretrato. Come riportato da Sky Sport, Fazio non partirà comunque per la Romania e non sarà a disposizione per la partita contro il Cluj.

Roma, Fazio subito titolare contro il Napoli?

Allo stato attuale l’allenatore Fonseca non ha a disposizione nessuno dei difensori centrali titolari. Mancini, Ibanez e Smalling sono alle prese con dei problemi fisici e verranno valutati giorno per giorno. Ancora non è chiaro se e chi riuscirà a recuperare in tempo. E così il ritorno di Fazio è di fondamentale importanza. Pur non avendo probabilmente una forma fisica eccellente per via dell’isolamento domiciliare, potrebbe giocare titolare in caso di necessità contro il sabato.

La speranza per Fonseca è che oltre a recuperare gli infortunati ci sia presto un risultato negativo al tampone anche per l’altro difensore attualmente positivo al coronavirus, ovvero Kumbulla. Un rientro dell’albanese in vista del big match del prossimo turno di campionato sarebbe molto importante.

