Cluj-Roma, primo tempo senza rischi per i giallorossi

La Roma è impegnata questa sera nel match di Europa League sul campo del Cluj. Nel primo tempo nulla di fatto, il risultato è rimasto bloccato su quello iniziale.

I giallorossi sono scesi in campo con una formazione molto rimaneggiata e con Spinazzola schierato sul centro-destra in difesa. Per adesso la prestazione della Roma è stata sicuramente positiva, anche se il palleggio della squadra di Fonseca è stato fine a se stesso, visto che i pericoli creati sono stati pochi. Dall’altro lato però si è limitato al massimo il Cluj, mai pericoloso.

La Roma ha tenuto bene il campo

I primi 45 minuti di gioco sono stati abbastanza equilibrati, con la Roma che ha tenuto bene il campo lasciando poco spazio agli avversari. Una buona occasione l’ha avuta Mayoral, che ben imbeccato sulla linea del fuorigioco si è fatto neutralizzare il tiro dal portiere del Cluj. Positiva la prestazione del giovane Calafiori, ci si aspetta un apporto maggiore in termini di qualità da parte di Pellegrini. Ma non bisogna dimenticare che il centrocampista azzurro è stato fuori per il Covid fino a qualche giorno fa. Nella ripresa Fonseca potrebbe fare dei cambi inserendo Mkhitaryan e Pedro nel finale per cercare di trovare il guizzo vincente.

