Cluj-Roma, formazioni UFFICIALI: ecco cosa ha deciso Fonseca

Tutto pronto per il match che vedrà questa sera la Roma in campo contro il Cluj per la quarta giornata di Europa League. Le formazioni.

Gara che si preannuncia molto insidiosa in terra romena per la squadra giallorossa, che si presenterà a questo appuntamento con una rosa molto ristretta a causa delle molte assenze. E’ sopratutto la difesa ad essere in emergenza, considerando che Fonseca ha un solo elemento di ruolo sul quale contare, ovvero Juan Jesus. In ogni caso Fonseca ha scelto di giocare con la difesa a tre, schierando Calafiori o Spinazzola nel pacchetto arretato.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, è tempo di rinnovi: firma un altro giovane

Davanti a Pau Lopez ci saranno dunque uno tra i due esterni sinistri insieme a Juan Jesus, mentre Cristante giocherà nel ruolo di centrale difensivo. Spazio a Villar e Diawara in mezzo al campo, mentre in attacco c’è la conferma di Borja Mayoral. Rientra pure Pellegrini dopo il Covid, mentre osservano un turno di riposo questa volta Mkhitaryan e Pedro. Pronto magari però a subentrare a match in corso.

Cluj-Roma, le formazioni ufficiali

CLUJ (4-2-3-1): Balgardean; Susic, Manea, Burca, Camora; Itu, Djokovic; Rondon, Pereira, Paun; Debelijuh.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral

LEGGI ANCHE –>Tiago Pinto, chi è il nuovo general manager dei giallorossi