Cluj-Roma, le probabili formazioni: il modulo vero dubbio di Fonseca

Cluj-Roma è una delle sfide in calendario per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League che si giocherà questa sera. Le ultime sulle probabili formazioni

Sfida importante per la classifica, perchè la Roma comanda il suo girone con 7 punti ma deve stare attenta a chi insegue. Cluj e Young Boys si trovano infatti a quota 4 e dunque per l’undici di Fonseca sarebbe davvero fondamentale riuscire a conquistare almeno un punto in questa gare. All’Olimpico la squadra giallorossa ha rifilato cinque reti ai romeni, ma quella di stasera sarà senz’altro un’altra partita.

Il vero nodo di Paulo Fonseca è il modulo. Questa volta il portoghese potrebbe scegliere una linea a quattro. La Roma è senza difensori, c’è solo Juan Jesus a disposizione. Fazio non è più positivo al Covid, ma non è stato convocato. Fuori anche Kumbulla, ancora positivo, mentre sono fuori per infortunio Smalling, Mancini e Ibanez, ovvero il terzetto di difensori titolari. Fonseca potrebbe optare per una linea a quattro allora, con Calafiori titolare a sinistra e Bruno Peres a destra. In avanti ci sarà ancora Borja Mayoral, Dzeko va in panchina. A centrocampo Villar e Diawara per un undici ancora una volta abbastanza sperimentale. Il Cluj si aggrappa a Rondon in avanti, sarà lui l’uomo da tenere maggiormente d’occhio.

Cluj-Roma le probabili formazioni

CLUJ (4-4-2): Balgardean; Susic, Manea, Ciubotariu, Camora; Deac, Hoban, Itu, Djokovic; Rondon, Debelijuh.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Cristante, Juan Jesus, Calafiori; Villar, Diawara; Mkhitaryan, Pellegrini, Carles Perez; Borja Mayoral.