Calciomercato Roma, i bookmaker indicano il rinforzo a centrocampo

Calciomercato Roma, gennaio si avvicina e secondo le quote dei bookmakers ci sarebbe un obiettivo chiaro per il centrocampo: Nandez del Cagliari.

La Roma ha già staccato il pass per i sedicesimi di finale di Europa League e sta volando anche in campionato. L’effetto Friedkin si fa sentire e c’è grande entusiasmo, nonostante il limite della mancanza dei tifosi allo stadio. La voglia di lottare fino in fondo per l’alta classifica è evidente e a gennaio non sono da escludere dei nuovi colpi di mercato per migliorare la rosa. A tal proposito le quote proposte dai bookmaker fanno sognare i tifosi, con un obiettivo che tornerebbe molto utile a Fonseca in mezzo al campo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, niente rinnovo: tentazione Juventus

Calciomercato Roma, interesse per Nandez del Cagliari

Se è vero che Amadou Diawara appare in uscita e con l’offerta giusta potrebbe partire già a gennaio con destinazione Premier League (Leicester e West Ham sono fortemente interessate), ecco che la Roma ha individuato il sostituto. Come riportato Agipronews, si tratta del cagliaritano Nahitan Nández. “Per i trader di Sisal Matchpoint, infatti, la Roma sembrerebbe fortemente intenzionata ad acquistarlo per mettere a disposizione di mister Paulo Fonseca un’arma in più a centrocampo. A riprova di ciò l’approdo in giallorosso di Nandez è quotato in lavagna a 4,00”.

LEGGI ANCHE: Cluj-Roma, Fonseca: “Oggi bravi tutti. Vogliamo il primo posto”