Napoli-Roma, il tecnico portoghese potrebbe ritrovare gran parte degli assenti ieri sera. Smalling è pronto. Speranze per gli altri.

Dall’infermeria arrivano buone notizie in vista di Napoli-Roma: così come scrive “Il Tempo” questa mattina, il tecnico portoghese dovrebbe lasciarsi alle spalle l’emergenza che ha colpito il pacchetto arretrato in questa settimana.

Dopo i problemi al ginocchio infatti dovrebbe tornare Smalling, che già oggi si dovrebbe allenare con il gruppo e di conseguenza essere abile e arruolabile. Ci sarà anche il ritorno di Fazio, guarito dal Covid, così come Santon, che si sono lasciati alle spalle un momento non di certo positivo.

Napoli-Roma, speranze per gli altri acciaccati

Si spera di poter contare anche su Mancini e Ibanez, che ieri non hanno partecipato alla trasferta in Romania. I due che hanno accusati problemi muscolari di lieve entità nei giorni scorsi, saranno valutati ulteriormente nel corso di queste ore per capire i reali tempi di recupero.

In casa giallorossa filtra un certo ottimismo su questi ultimi due elementi. O almeno si spera di poterne recuperare uno per dare a Fonseca la possibilità almeno inizialmente di scegliere chi mandare in campo dal primo minuto al San Paolo, in una partita che sarà sicuramente diversa dalle altre dopo la scomparsa di Maradona. La squadra di Gattuso vorrà onorare al meglio il suo “Re”. Ed è per questo che il match, già difficile, si prospetta ancora più ricco d’insidie. Ma la Roma non vuole commettere passi falsi. E avere tutti a disposizione è sicuramente un’altra cosa.

