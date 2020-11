Sorteggio Coppa Italia: ottima notizia per la Roma, con una speranza

Sorteggio Coppa Italia: se la Roma supererà gli ottavi di finale contro lo Spezia, ai quarti giocherà all’Olimpico contro la vincente di Napoli-Empoli.

Un sorteggio fortunato per la Roma in Coppa Italia. In caso di qualificazione agli ottavi di finale, giocherà in casa contro la vincente tra Napoli ed Empoli. E la speranza è quella naturalmente di superare negli ottavi lo Spezia e poi giocare all’Olimpico il 27 gennaio magari con la possibilità di farlo davanti se non a un Olimpico pieno quanto meno popolato da un buon numero di tifosi, pandemia permettendo.

Sorteggio Coppa Italia: il Napoli ai quarti di finale?

Sono stati sorteggiati gli ottavi di finale di Coppa Italia. Gli accoppiamenti sono già stabiliti da tabellone, il sorteggio odierno è servito per stabilire le squadre che giocheranno in casa e quelle che invece andranno in trasferta. Ai quarti di finale si passerà attraverso una partita secca che si giocherà tra il 13 e il 20 gennaio 2021. Niente sorteggio in caso di sfida tra squadra di Serie A e squadra di Serie B, con la prima che giocherà in casa. Per gli ottavi Atalanta, Lazio, Napoli, Roma, Milan, Sassuolo e Juventus giocheranno tra le mura amiche, mentre l’Inter farà visita alla Fiorentina. Nei quarti di finale, in programma il 27 gennaio 2021, potrebbero esserci i big match Atalanta-Lazio, Roma-Napoli e il derby Inter-Milan. A decidere chi giocherà in casa nei quarti sarà il numero abbinato alle otto teste di serie come posizione d’ingresso al tabellone principale al momento dei sorteggi, con la squadra col numero più basso che avrà il diritto di giocare nel proprio stadio. La Roma ha la sicurezza di giocare i quarti di finale in casa sia affrontando il Napoli che l’Empoli.

Il sorteggio degli ottavi di finale

– Atalanta-Cagliari

– Lazio-Parma

– Napoli-Empoli

– Roma-Spezia

– Fiorentina-Inter

– Milan-Torino

– Sassuolo-SPAL

– Juventus-Genoa

