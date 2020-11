Roma, emergenza difesa contro il Napoli: la situazione

La Roma si avvicina ad una partita molto importante, quella che giocherà domani sera al “San Paolo” di Napoli contro i partenopei.

E’ stata una settimana sicuramente particolare per la città campana quella che va a chiudersi, con l’addio a Diego Maradona, il calciatore che ha trascinato il Napoli a grandi trionfi. E la Roma conosce bene il valore del Napoli di Gattuso, squadra che vorrà raccogliere un risultato positivo per rilanciare le sua ambizioni. Fonseca ha ancora problemi in difesa dove gli uomini sembrano essere davvero contati e dove si spera di riuscire a recuperare più giocatori possibili. Smalling, Ibanez e Mancini sono rimasti fuori contro il Cluj, riusciranno a recuperare?

Roma, ancora dubbi in difesa per Fonseca

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la situazione in difesa è ancora abbastanza in bilico. Perché tutti e tre i titolari di Fonseca sono alle prese con acciacchi fisici e la loro condizione dovrà essere valutata fino alle ore antecedenti alla partita. Il quotidiano rosa sottolinea come nel corso dell’allenamento di ieri Mancini, Smalling e Ibanez abbiano provato a forzare un po’ i carichi per capire la possibilità del loro utilizzo a Napoli. Ma non ci sono indicazioni a riguardo e l’impressione è che bisognerà attendere la rifinitura di oggi per capirne di più. Ad ogni modo la situazione più chiara riguarda Mancini, che dovrebbe farcela a giocare dall’inizio.