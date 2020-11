Roma, il percorso è iniziato: spazio alla linea verde

Ormai non ci sono più dubbi, la Roma ha iniziato un percorso verso il futuro nel quale ha intenzione di valorizzare la sua linea verde.

Non solo Calafiori in prima squadra, ma anche altri giovani molto interessanti come Milanese, Tripi, Zalewski e Ciervo pronti a lavorare al fianco dei big e a ritagliarsi uno spazio sempre crescente in giallorosso. Sono tutti ragazzi di talento nei quali il club crede molto e vuole blindarli per il futuro. Che la Roma abbia iniziato un percorso che prevede la valorizzazione dei giovani lo conferma anche un dato riportato dalla Gazzetta dello Sport, che riguarda l’età media della squadra mandata in campo giovedì sera, ovvero 25 anni. Un dato che in casa giallorossa non si verificava dal lontano 2005.

LEGGI ANCHE –>Roma, Petrachi a tutto campo: l’ammissione alla radio

Roma, De Sanctis e la linea verde

Anche Morgan De Sanctis ha parlato, ai canali ufficiali del club, della situazione del settore giovanile. Confermando che i rinnovi contrattuali arrivati negli ultimi tempi sono “Il segnale che la società crede nei giovani, che intende investire sui suoi prospetti più importanti e che vuole farlo nella maniera giusta. Con un riconoscimento economico che vada di pari passo al rendimento dei calciatori. E’ un percorso recepito da chi rappresenta questi ragazzi, sia dai procuratori che dalle famiglie.