Napoli-Roma: i convocati di Fonseca, c’è un’assenza pesante

Napoli-Roma, la lista dei convocati di Fonseca per la gara di domani. Out Smalling, il difensore non ha recuperato dal problema al ginocchio

Manca Smalling. Ci sono Mancini e Ibanez. Nella lista dei convocati per la gara di domani a Napoli, è pesante l’assenza del difensore ex Manchester United. Niente ritorno in campo, nonostante le sensazioni alla viglia fossero positive.

Buone notizie invece per gli altri elementi del pacchetto arretrato che non hanno partecipato alla trasferta di Europa League: sia Mancini che Ibanez saranno della partita. Ritorno in campionato anche per Dzeko. C’è anche Calafiori tra i convocati.

Napoli-Roma, la lista completa di Fonseca

Ecco tutti gli elementi che domani saranno a disposizione del tecnico portoghese: Farelli, Pau Lopez, Mirante, Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Mancini, Peres, Spinazzola, Feratovic, Calafiori, Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Mayoral, Peres, Providence.

Ancora fuori anche Fazio e Santon, nonostante abbiano superato il Covid in settimana.

