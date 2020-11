Napoli-Roma, un problema in più per Fonseca: dubbio in difesa

Napoli-Roma, Cristante ha una caviglia gonfia e non è al massimo della condizione. Un problema in più per Fonseca.

Le ultime notizie in vista della partita di stasera contro il Napoli, non sono buone. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di un problema alla caviglia per Cristante: non si è allenato al massimo e potrebbe non farcela.

Un guaio per il tecnico portoghese, che già deve fare a meno di Smalling ed era orientato a riproporre il numero 4 giallorosso nel cuore del pacchetto difensivo come già successo nelle ultime due uscite. Le condizioni verranno valutate nel corso di queste ore.

Napoli-Roma, Mancini e Ibanez stanno bene

C’è da segnalare, però, che sia Mancini che Ibanez, entrambi convocati, hanno smaltito pienamente i loro problemi muscolari. Quindi, nel caso, si potrebbero rischiare dal primo minuto per affrontare una squadra, quella di Gattuso, che ha mille motivazioni – forse anche di più – per portare a casa una vittoria. Sperando che Cristante possa comunque essere della partita.

