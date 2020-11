Napoli-Roma, Dzeko: “Dimentichiamo al più presto questa partita”

Niente da fare per la Roma, che ha incassato contro il Napoli la seconda sconfitta in campionato, la prima sul campo.

Al San Paolo la formazione di Fonseca ha pagato caro soprattutto un primo tempo davvero non all’altezza, nel quale i giallorossi hanno giocato sottoritmo lasciando le iniziative all’undici di Gattuso, che ha tenuto sempre in mano il pallino del gioco. Un 4-0 che non lasciano spazio troppo ai commenti, netta la superiorità dei padroni di casa.

Napoli-Roma, le parole di Dzeko

Il capitano giallorosso Edin Dzeko ha analizzato ai microfoni di Roma Tv il match perso. “E’ andata male, difficile spiegarlo. Non volevamo fare una partita così, ci aspettavamo di più da noi stessi. Non siamo stati quelli visti ultimamente” ha detto il centravanti. “Dobbiamo avere equilibrio, dobbiamo capire cosa abbiamo sbagliato e dimenticare al più presto questa partita perché ne arrivano di altre. Ci può stare un ko ma poi bisogna fare meglio la prossima” ha detto il bosniaco. “Da domani inizia una nuova settimana, dobbiamo essere positivi. Per me questa partita finisce qui e deve essere così per tutta la squadra. Dobbiamo pensare positivo e imparare dagli errori commessi contro il Napoli” ha precisato. “Non sono al 100% ma solo giocando e allenandomi posso tornare al meglio. Ho bisogno di un po’ di tempo ma spero di poter stare al più presto al top” ha concluso Dzeko.

