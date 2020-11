NAPOLI-ROMA DICHIARAZIONI PEDRO – L’attaccante giallorosso questa sera farà parte del tridente offensivo insieme a Edin Dzeko e Henrikh Mkhitaryan. Lo spagnolo ha parlato ai microfono di ‘Roma TV’ a pochi

LEGGI ANCHE: Serie A, formazioni ufficiali Napoli-Roma: Cristante titolare

LEGGI ANCHE: Napoli-Roma streaming: dove vedere in diretta tv il match del San Paolo

Dichiarazioni Pedro a Roma TV

Su Maradona?

È un giorno speciale, Maradona occupa un ruolo speciale, è stato una leggenda per questo sport. Oggi sarà una partita speciale e difficile per noi.

Sulla partita di oggi

Affrontare una grande squadra come il Napoli è un grande stimolo, speriamo di fare una grande partita e di conquistare i tre punti.

Quali sono gli obiettivi stagionali?

Credo che abbiamo ampi margini di miglioramento, anche se stiamo facendo molto bene. Il campionato è lungo, manca molto, possiamo ancora migliorare molto. Ci sono anche le coppe. Stasera è un’occasione importante per vedere a che punto siamo. La squadra sta facendo bene e siamo sulla strada giusta.

LEGGI ANCHE: Napoli-Roma, dagli affari conclusi alle trattative sfumate

Pedro a Sky Sport

Su Maradona

Non è un giorno normale, siamo tutti molto tristi. E’ stato una leggenda e un genio per questo sport, tra l’altro giochiamo in uno stadio che era speciale per lui. Lo stesso Leo (Messi, ndr) che ha fatto un gol lo ha dedicato a lui. Colgo l’occasione anche io per fare le condoglianze alla famiglia. Io appartengo ad un’altra epoca ho visto anche io tanti video su di lui.