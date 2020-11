Napoli-Roma, le probabili formazioni: Fonseca ha pochi dubbi

Tutto pronto in casa Roma per la partita che vedrà i giallorossi protagonisti questa sera in serie A al San Paolo, dove affronteranno il Napoli.

Entrambe le squadre sono reduci dalle fatiche vincenti di Europa League e hanno una voglia matta di vincere anche in campionato per cercare di rimanere nelle prime posizioni. Una trasferta che rappresenta per i ragazzi di Paulo Fonseca un vero e proprio esame di maturità. Non bisogna dimenticare infatti che i giallorossi, sul campo, sono ancora imbattuti in questa stagione. Ma il Napoli è una grande squadra, con tanti campioni in tutti i reparti.

LEGGI ANCHE –>Roma, Petrachi a tutto campo: l’ammissione alla radio

Napoli-Roma le probabili formazioni

Nel Napoli Gattuso pare avere le idee chiare, sarà Mertens il terminale offensivo. Con Demme in cabina di regia insieme a Fabian Ruiz vista la squalifica di Bakayoko. Roma che è in emergenza in difesa. Mancini e Ibanez sono recuperati, giocheranno insieme a Juan Jesus. A centrocampo Pellegrini riprende il suo posto, così come lo fa Dzeko al centro dell’attacco. Dietro al bosniaco Pedro e Mkhitaryan.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Juan Jesus; Karsdorp, Veretout, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.