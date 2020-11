Ecco i voti di Napoli-Roma, posticipo domenicale della nona giornata di Serie A, dominato dagli azzurri

Vergognoso, imbarazzante, incomprensibile. Questi sono alcuni degli aggettivi che possono descrivere la gara della Roma in casa del Napoli nella serata di Diego Armando Maradona. I giallorossi non sono praticamente scesi in campo, consegnandosi agli azzurri senza alcuna plausibile spiegazione. Davvero difficile trovare qualcosa di positivo nella prima ora romanista. Tra i peggiori in assoluto, Veretout ha praticamente giocato per gli avversai, come se il tanto ventilato trasferimento estivo fosse avvenuto. Malissimo anche Dzeko, Mkhitaryan, Pedro e Pellegrini. Entrato dopo l’intervallo, Villar è stato uno dei pochi a provare a fare qualcosa. Davvero poco per illuminare una notte da dimenticare. Un disastro totale.

Tabellino e voti Napoli-Roma 4-0: Veretout e Pellegrini non pervenuti

Ecco nel dettaglio i voti di Napoli-Roma assegnati da Asromalive.it:

NAPOLI: Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Manolas 7, Koulibaly 6.5, Mario Rui 6.5; Demme 7 (83′ Lobotka sv), Fabian Ruiz 7; Lozano 6.5 (67′ Politano 7), Zielinski 6.5 (77′ Elmas sv), Insigne 7.5; Mertens 7 (83′ Petagna sv). A disp.: Ospina, Contini, Ghoulam, Malcuit, Maksimovic, Llorente. All.: Gattuso 8

ROMA: Mirante 4; Mancini 6 (28′ Juan Jesus 4), Cristante 4.5, Ibanez 4.5; Karsdorp 4.5, Pellegrini 3 (79′ Borja Mayoral sv), Veretout 3 (46′ Villar 6), Spinazzola 6; Pedro 4, Mkhitaryan 4; Dzeko 3 (71′ Carles Perez 5.5). A disp.: Pau Lopez, Farelli, Bruno Peres, Feratovic, Calafiori, Diawara, Providence. All.: Fonseca 4

Arbitro: Di Bello.

Marcatori: 31′ Mertens, 64′ Fabian Ruiz, 86′ Politano

Ammoniti: Ibanez (R), Di Lorenzo (N), Cristante (R)