Calciomercato Roma, futuro Allegri: cambiano le quote dei bookmaker

Calciomercato Roma, secondo le quote dei bookmaker il futuro di Allegri non è ancora chiaro, intanto Fonseca è sempre più saldo sulla panchina giallorossa.

Fonseca è ben saldo sulla panchina giallorossa e la scelta di Pinto per la dirigenza è stata una ulteriore conferma. Di cambi, all’orizzonte, non ce ne dovrebbero essere. Men che meno con Allegri, che era invece stato accostato alla Roma all’inizio del campionato.

L’ex juventino è a spasso. E, concluso il contratto che lo legava alla società di Agnelli, può firmare dove vuole. All’inizio dell’anno un suo eventuale passaggio alla Roma era ritenuto possibile anche secondo i bookmaker, che lo bancavano a 4.00. Adesso le cose sono cambiate, e anche di molto, visto che l’allenatore livornese è quotato a 35 (entro il prossimo 31 agosto). Stesso discorso per il Napoli. Solamente la Lazio (51) è offerto a una quota più alta.

Calciomercato Roma, Fonseca salvo. Ma Allegri…

Molta curiosità nelle quote proposte. Eurobet infatti dà come possibile destinazione di Allegri la panchina dell’Inter (5) o quella del Paris Saint Germain (5). Sia Conte che Tuchel non vivono momenti tranquilli, e l’ombra di uno dei tecnici più preparati in circolazione è sempre presente. Della squadra parigina si è parlato anche alla fine della passata stagione, ma poi non se ne fece nulla.

Nella lista di squadra quotate ci sono anche Manchester United, Arsenal, Chelsea e Real Madrid: tutte formazioni dall’enorme caratura internazionale che in caso di cambio in panchina potrebbero decidere di contattare l’ex Cagliari, Milan e Juventus. Allegri, dal canto suo, in questo anno e mezzo di riposo, non ha mai manifestato interesse per una panchina in corso d’opera. Anche se, una chiamata da club del genere, potrebbe farlo riflettere.

