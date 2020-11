Roma, è allarme infortuni: le condizioni di Mancini e Veretout

Per la Roma la serata del San Paolo potrebbe essere davvero nefasta. Non solo per il ko ma anche per gli infortuni rimediati da due giocatori.

Quello attuale è davvero un periodo sfortunato per l’infermeria giallorossa. Alle prese con alcuni infortuni che hanno di fatto smembrato la difesa di Paulo Fonseca e anche alle prese con alcuni giocatori colpiti dal Covid. Alcuni come Pellegrini e Dzeko sono già rientrati, ma non sono sembrati al top della condizione. Ci saranno tanti impegni all’orizzonte e dunque ci sarà bisogno di pensare a come ricaricare le batterie degli elementi più utilizzati.

Roma, le condizioni di Mancini e Veretout

Nelle prossime ore sarà molto importante valutare le condizioni dei due giocatori della Roma che sono usciti anzitempo dal terreno di gioco del San Paolo. Il difensore Mancini ha alzato bandiera bianca dopo pochi minuti e per lui si parla di un fastidio all’adduttore che andrà valutato nelle prossime 48 ore. Per quanto riguarda invece il centrocampista francese Veretout, uscito all’intervallo, si tratta di un infortunio al flessore. Problema che, se confermato, lo terrà senz’altro fuori per le prossime partite: sono attesi gli esami per valutare più precisamente i tempi di recupero.

