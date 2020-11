Calciomercato Roma, manovre a centrocampo ma il futuro è in casa

Calciomercato Roma: manovre per innesti a centrocampo, ma il futuro giallorosso, Fonseca, lo ha già in casa.

Ci sono in ballo, come scritto nei giorni scorsi, delle trattative per portare alla corte di Fonseca almeno un centrocampista. I nomi che circolano dalle parti di Trigoria sono quelli di Locatelli e Nandez: il primo è esploso al Sassuolo guadagnandosi con merito la maglia azzurra; il secondo sta facendo bene a Cagliari e già diverse volte era stato accostato ai colori giallorossi. Si tratta di possibili ingaggi messi in relazione con l’eventuale partenza di Diawara, che piace molto in Premier League: a Leicester e West Ham in modo particolare.

Ora, a dire il vero, di soldi in questo momento ne circolano pochi. E intervenire in maniera importante sul mercato non è fattibile. Se verranno imbastite delle vere e proprie trattative, allora si parlerà di prestiti con diritto o massimo obbligo di riscatto, o pagamenti del cartellino dilazionati nel tempo. Certo è, però, che al momento il futuro giallorosso Fonseca ce l’ha in casa.

Roma, linea verde contro lo Young Boys: tre giovani in rampa di lancio

Calciomercato Roma, Villar è pronto e c’è anche Milanese

L’infortunio del francese Veretout alla fine del primo tempo della gara contro il Napoli complica i piani del tecnico portoghese. Ma guai a fare tragedie. In casa c’è Gonzalo Villar, che ha già dimostrato che lì in mezzo ci può tranquillamente stare. E può anche fare molto bene – vedi la gara contro il Parma – dove è stato uno dei migliori in campo. Qualità ne ha. Non c’è dubbio. Personalità anche. E le geometrie di certo non mancano.

Ma ampliando il raggio di vedute, non si può non far riferimento al giovane Milanese, uno degli elementi migliori della Primavera di Alberto De Rossi che ormai è in pianta stabile in prima squadra. Il rinnovo è arrivato nelle scorse settimane, segno che la società crede nelle sue doti. E allora perché non puntare su di lui in questo momento, magari in Europa League dove la qualificazione è già al sicuro? Fonseca ha dimostrato che il coraggio di certo non gli manca. E forse è arrivata l’opportunità per spingersi oltre.

Giuseppe Mustica

Roma, è allarme infortuni: le condizioni di Mancini e Veretout