Roma: Smalling e Santon, nonostante il giorno di riposo che Fonseca ha concesso alla squadra, hanno lavorato a Trigoria.

Tutti a casa: si riprende domani alle 11 in vista della gara di Europa League contro lo Young Boys. Ma questa mattina a Trigoria Chris Smalling e Davide Santon hanno lavorato, come riporta Il Romanista. Entrambi sono in fase di recupero.

Il difensore inglese potrebbe già unirsi al gruppo domani e spera in una convocazione per l’impegno europeo. Santon invece, che ha superato il Covid nei giorni scorsi, sta cercando di rimettersi in sesto velocemente per poter tornare a disposizione di Fonseca il prima possibile. Si aspettano anche delle notizie su Kumbulla e sul suo tampone di controllo.

Roma, il Covid lascia strascichi, ecco perché Santon accelera

È fuori discussione che la pandemia lascia strascichi nei calciatori prima della ripresa. Di esempi lampanti ne abbiamo diversi, ma due sono in casa giallorossa. Pellegrini e Dzeko infatti, che hanno superato la malattia nel corso della scorsa settimana, ieri sera a Napoli sono stati quelli che hanno avuto maggiori difficoltà durante la partita.

Ecco perché Santon sta forzando la mano allenandosi anche nel giorno di riposo. Il difensore ha capito che c’è da mettersi subito in moto per non perdere ulteriore tempo e, soprattutto, vuole dare una mano a Fonseca, alle prese con diversi problemi nel pacchetto arretrato. Anche lui, da domani mattina, si allenerà con i compagni. Ma il fatto che oggi lo abbia fatto in solitudine, dimostra un grande attaccamento alla maglia e un grande responsabilità. Quello che serve in questo momento dopo una sconfitta bruciante. E anche meritata dopo una prestazione scialba che ha rimesso tutto in discussione.

