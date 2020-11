Roma, linea verde contro lo Young Boys: tre giovani in rampa di lancio

Giorno di riposo per la Roma dopo la netta sconfitta rimediata dalla formazione giallorossa contro il Napoli di Gattuso.

Uno stop che però non deve mettere freni ai sogni della formazione capitolina. Che del resto finora sul campo era rimasta imbattuta. Bisogna insomma ripartire al più presto e c’è l’occasione adatta, visto che giovedì sera si torna all’Olimpico per affrontare lo Young Boys. La Roma è già qualificata per il prossimo turno del torneo, non perdendo sarà anche sicura del primo posto. In ogni caso un match da affrontare con la massima concentrazione. Con la speranza di poter contare su più elementi possibili.

LEGGI ANCHE –>Roma, Petrachi a tutto campo: l’ammissione alla radio

Roma, in Europa League spazio ai giovani

Come ha sottolineato anche oggi Il Corriere dello Sport, giovedì sera in Europa League Paulo Fonseca darà senz’altro spazio inizialmente a chi ha giocato di meno ma anche a chi deve recuperare la miglior condizione possibile. Dunque ci sarà Pau Lopez tra i pali, mentre in difesa il tecnico spera di poter contare su Smalling e Fazio per concedergli minutaggio. Anche a centrocampo giocheranno Villar e Diawara, e non è da escludere che pure Pellegrini possa essere schierato. In attacco possibile staffetta tra Dzeko e Mayoral. Ci sarà spazio pure per i giovani. Milanese e Tripi hanno già esordito e potrebbero essere ancora coinvolti sul campo. E pure l’esterno Ciervo spera che contro gli svizzeri possa esordire con la maglia giallorossa. La società ha intenzione di puntare forte sulla linea verde e lo sta dimostrando con i fatti.

LEGGI ANCHE –> Voti Napoli-Roma 4-0: male Veretout, Dzeko non si vede