Continua ad essere il calciomercato della Roma uno degli argomenti più caldi tra i tifosi, visto che ormai mancano poche settimane alla riapertura delle trattative.

In questa prima fase del torneo la Roma, così come tanti altri club, ha dovuto fare i conti non solo con gli infortuni di diversi elementi, ma anche con la positività al Covid di alcuni giocatori. E in alcuni frangenti la rosa è stata davvero in emergenza (come accaduto in difesa contro il Napoli) e per questo motivo non sono da escludere degli interventi nella prossima sessione di mercato.

Calciomercato Roma: servono un terzino, un regista e una punta

Come ha scritto oggi il “Messaggero”, per affrontare un campionato lungo e logorante come la serie A, nonchè per affrontare al meglio anche gli impegni europei, la Roma a gennaio potrebbe cercare tre nuove pedine da innestare nell’organico. La priorità sarebbe quella di cercare un nuovo laterale destro, ma ai giallorossi sembra mancare anche un regista di ruolo, un calciatore che detti i tempi della manovra. Secondo quanto sottolinea il quotidiano romano, Paulo Fonseca avrebbe chiesto anche un rinforzo in attacco. Che potrebbe essere El Shaarawy, che ormai da tempo viene accostato al club giallorosso.

