Calciomercato Roma, c’è una concorrente per Nandez

Continuano i rumors sul calciomercato della Roma, che a quanto pare sarebbe fortemente interessata a Nahitan Nandez, stella del Cagliari.

Arrivato in Italia al termine della passata stagione, è uno dei top player della formazione sarda allenata da una vecchia conoscenza giallorossa, ovvero Eusebio Di Francesco. Mediano che abbina qualità e quantità, potrebbe essere senz’altro un rinforzo importante. Ma se davvero la Roma vorrà prenderlo, dovrà sicuramente darsi da fare per battere una concorrenza che con il passare delle settimane rischia di essere sempre più agguerrita.

Calciomercato Roma, c’è anche il Napoli per Nandez

Come riporta il portale Calciomercato.it, non ci sarebbe però solamente la Roma nella lista delle squadre interessate al centrocampista del Cagliari. Anche il Napoli di Rino Gattuso, infatti, è rimasto ammirato dalla continuità di rendimento del calciatore e per questo motivo starebbe monitorando la situazione. Difficile però che il calciatore sudamericano possa muoversi già a gennaio. Il presidente del Cagliari infatti non ha intenzione di fare sconti. La clausola di rescissione di Nandez è di 36 milioni di euro e per questo motivo probabilmente chi è interessato a lui si rifarà vivo magari alla fine del campionato.