CALENDARIO ROMA IMPEGNI FINE 2020 – Da qui al prossimo 23 dicembre saranno sette gli impegni della compagine di Paulo Fonseca: 5 di campionato (tre in casa e due in trasferta) e 2 di Europa League (una in casa e una in trasferta, con possibile ampio turnover in casa del CSKA Sofia). Calendario dunque fitto e corto per concludere al meglio questo 2020.

Avversari in emergenza, saltano la Roma

La prossima sfida casalinga sarà dunque quella contro il Sassuolo, ma il tecnico dei neroverdi De Zerbi potrebbe non avere a disposizione ancora una volta sia Domenico Caputo che Gregoire Defrel, con la possibilità di schierare di nuovo dal primo minuto il giovane Raspadori, coadiuvato dal tridente Berardi, Djuricic e Boga. Andando addirittura alla partita successiva, contro un’altra emiliana, il Bologna, Sinista Mihajlovic dovrà sicuramente fare a meno di Riccardo Orsolini, il quale ha rimediato una lesione di primo grado del bicipite destro che lo farà stare lontano dai campo per 3-4 settimane.

Calendario Roma, i prossimi impegni

5a giornata Europa League: Giovedì 3 dicembre ore 21 ROMA-YOUNG BOYS (SKY)

10a giornata Serie A: Domenica 6 dicembre ore 15 ROMA-SASSUOLO (SKY)

6a giornata Europa League: Giovedì 10 dicembre ore 18:55 CSKA SOFIA-ROMA (SKY)

11a giornata Serie A: Domenica 13 dicembre ore 15 BOLOGNA-ROMA (SKY)

12a giornata Serie A: Giovedì 17 dicembre ore 20.45 ROMA-TORINO (SKY)

13a giornata Serie A: Domenica 20 dicembre ore 18 ATALANTA-ROMA (SKY)

14a giornata Serie A: Mercoledì 23 dicembre ore 20.45 ROMA-CAGLIARI (DAZN)