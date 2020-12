NOTIZE AS ROMA ULTIME DA TRIGORIA – Continua il lavoro dei giallorossi dopo la brutta sconfitta del San Paolo per 4-0 contro il Napoli di Gattuso. La compagine di Fonseca è attesa per il prossimo match, quello di giovedì sera alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico, avversario lo Young Boys nella quinta e penultima giornata della fase a gironi di Europa League.

LEGGI ANCHE: Roma, porte girevoli: Fonseca è pronto al cambio tra i pali

LEGGI ANCHE: Roma, altro tampone negativo. Intanto si rivede Pastore

Infortunati Roma, le ultime da Trigoria

I capitolini sono già matematicamente ai sedicesimi di finale, ma con un pareggio potranno consolidare aritmeticamente anche il primo posto nel Gruppo A. Intanto arrivano notizie dall’infermeria: non sarà oggi la giornata degli esami strumentali per Jordan Veretout e Gianluca Mancini, ma bensì domani sarà quella giusta. Entrambi sicuramente saranno out per la sfida di giovedì, da capire se torneranno, invece, a disposizione del tecnico portoghese per l’importante sfida di domenica contro il Sassuolo. Intanto anche Santon e Smalling non hanno lavorato con il gruppo ma hanno svolto una seduta di lavoro differenziato.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, l’esterno non rinnova: c’è l’affondo giallorosso