Roma, le parole della signora Dzeko rassicurano i tifosi

Edin Dzeko è rientrato in campo con la sua Roma in Europa League, quasi una settimana fa, e poi è stato titolare nel match perso dai giallorossi a Napoli.

Sconfitto il Covid, adesso è ripartita la stagione del centravanti giallorosso, uno dei perni della formazione di Paulo Fonseca, elemento imprescindibile sia per i gol segnati ma anche per quelli fatti segnare ai compagni con i suoi movimenti e con i suoi assist. E pensare che appena qualche mese fa sembrava essere molto vicino a vestire la maglia della Juventus. Alla fine però l’affare è saltato, per la gioia dei tifosi giallorossi, e anche probabilmente per la sua famiglia che non ha mai nascosto il suo affetto per la capitale.

Roma per la famiglia Dzeko è la priorità

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato la signora Dzeko, Amra, che ha presentato l’iniziativa di Roma Cares “Amami e basta”, un calendario che ha visto coinvolte dodici mogli dei calciatori giallorossi. Ovviamente è stata al fianco del centravanti giallorosso, seppur solo con il pensiero e con il supporto morale, nei giorni in cui Edin Dzeko è dovuto rimanere isolato a casa a causa del Covid. E ha ammesso di come la capitale sia al centro dei pensieri della famiglia, allontanando ogni possibile voce su una partenza del calciatore verso altre sponde. “Noi adoriamo Roma, non lo nascondiamo mai. Roma è diventata la nostra seconda casa” ha detto la signora Dzeko.

