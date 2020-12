Calciomercato Roma, l’attaccante verso la risoluzione del contratto

Il calciomercato della Roma ha diversi nomi in ballo per la sessione di gennaio, nella quale si cercheranno dei rinforzi per Fonseca.

Potrebbero essere tre le pedine che i giallorossi potrebbero cercare di prendere alla riapertura delle trattative, anche se è logico che prima di poter vedere dei nuovi arrivi ci sarà bisogno anche di qualche partenza per non appensantire un monte ingaggi già importante. Un terzino destro e un centrocampista sembrano essere la priorità, anche se potrebbe arrivare anche una punta, un calciatore che sa ricoprire più ruoli. Il nome viene ormai accostato alla Roma da tempo, è quello di Stephan El Shaarawy.

Calciomercato Roma, El Shaarawy a titolo definitivo a gennaio?

#ElShaarawy cambia idea: il faraone preferirebbe una soluzione definitiva a gennaio, possibile la risoluzione del contratto con lo #Shanghai @ASRomaPress pic.twitter.com/lFe1f2jNJy — John Solano (@Solano_56) December 2, 2020

Molto legato ai colori giallorossi, sembrava vicino al ritorno nella capitale in prestito già nell’ultima sessione estiva. Ma poi l’affare è sfumato. Il suo nome è però sempre di moda, anche se probabilmente sono diversi i club interessati a lui. Ma come ha sottolineato il giornalista di Roma Press John Solano, le carte in tavola potrebbero cambiare. Il calciatore infatti a gennaio preferirebbe trovare una soluzione definitiva e per questo motivo potrebbe arrivare alla risoluzione del contratto con i cinesi dello Shangai Shenhua.

