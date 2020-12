CALCIOMERCATO ROMA IBANEZ JUVENTUS – Che la pandemia legata al Coronavirus abbia stravolto le strategie di mercato di tutti i club del mondo è una cosa nota a tutti. Proprio per questo nelle prossime sessioni di calciomercato potrebbero esserci delle vere e proprie rivoluzioni. La Juventus l’ha già fatta in panchina, con la scelta di Andrea Pirlo, ripartendo dal suo ex perno di centrocampo.

Calciomercato Roma, la Juventus vuole Ibanez

In difesa Chiellini (36) e Bonucci (33) non rendono più come negli anni passati, e sia De Ligt che Demiral sono di grande aiuto nella difesa bianconera. Ma secondo quanto riportato da ‘calciomercatonews.com‘, un acquisto di rilievo nel reparto arretrato è dunque obbligatorio. Il club di Angelli sembrerebbe intenzionato a virare fortemente sul centrale giallorosso Roger Ibanez, brasiliano di 22 anni acquistato da Petrachi nel gennaio di quest’anno in prestito gratuito fino al 30 giugno 2021 con obbligo di riscatto.

Il costo del riscatto è fissato a 8 milioni di euro più il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 2 milioni di euro (bonus). C’è inoltre un’altra clausola, quella del 10% sulla futura rivendita del calciatore in caso di futuro trasferimento dello stesso prima del 30 giugno 2024. La sua valutazione potrebbe essersi già triplicata, sui 30 milioni di euro circa. Intanto la Juventus vorrebbe provare anche un altro colpo, vale a dire Rodrigo De Paul, per il quale l’Udinese chiede almeno 35 milioni di euro.