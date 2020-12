Calciomercato Roma, tiene ancora banco il nodo portiere: Olsen e Pau Lopez non hanno risolto i problemi nati dopo l’addio di Alisson. Spunta il nome nuovo.

Ieri abbiamo descritto la situazione della Roma che riguarda i portieri: Mirante a Napoli non ha fatto bene. Pau Lopez quando è stato impiegato non ha dato garanzie. E Olsen è già in giro in prestito all’Everton. Il dopo Alisson è stato un tormento. Ma si cercherà d’intervenire sul mercato.

“Il Romanista” scrive che la Roma starebbe pensando a Silvestri, portiere del Verona, 30 anni, che è in scadenza di contratto nel 2022. Un elemento che in questa stagione agli ordini di Juric sta facendo vedere buone cose. Si aspetta Pinto comunque.

Calciomercato Roma, l’investimento sarà a giugno

In ogni caso è difficile che la società giallorossa si muova in tale direzione già a gennaio. Ormai, quest’anno, si punterà su chi c’è già in casa. Senza dimenticare che il giovane Boer – che ieri è guarito dal Covid – sembrerebbe sia pronto a scendere in campo.

Tutte supposizioni queste: la cosa certa rimane è che la Roma ha bisogno di un portiere di livello che possa garantire sicurezza anche al pacchetto arretrato. Non che Mirante non sia in grado, ma l’età avanza e sarà difficile l’anno prossimo vederlo ancora con i colori giallorossi addosso.

