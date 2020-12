In molti pensano che possa essere, in futuro, l’allenatore della Roma. Ma per adesso deve ancora “studiare” sui banchi.

Parliamo ovviamente di Daniele De Rossi. L’ex bandiera giallorossa non ha mai nascosto la volontà di diventare un tecnico, sulle orme anche di papà Alberto. In campo era spesso una guida per i compagni, grazie alla sua saggezza tattica. Ora sarà impegnato a Coverciano per conseguire l’abilitazione da “allenatore Uefa A”. Primo passo verso la panchina di una squadra importante.

De Rossi e gli altri big ammessi

Come riporta infatti il sito della Figc, c’è anche il nome di De Rossi nell’elenco degli allievi ammessi al corso che si terrà presso il centro tecnico federale “Ridolfi”. A far compagnia all’ex centrocampista anche sui banchi ci saranno tanti suoi ex compagni di squadra in giallorosso. Ovvero l’ex portiere Curci, Federico Balzaretti e anche David Pizarro, spesso suo compagno di reparto. Non mancano altri grandi nomi nell’elenco, come quelli di Del Piero e Vieri. E poi anche Maccarone, Pazzini, Montolivo, Matri, Abate, Costa e Gastaldello. Per loro tante materie da studiare prima di potersi sedere su una panchina.

