Roma, ecco i risultati degli esami di Mancini e Veretout

Roma, i due calciatori che hanno lasciato il campo contro il Napoli oggi hanno svolto gli esami per capire l’entità degli infortuni.

Arrivano i risultati degli esami per Mancini e Veretout: entrambi hanno lasciato il campo domenica sera nella trasferta di Napoli per problemi muscolari. Elementi portanti della squadra di Fonseca, c’era molta attesa tra i tifosi per sapere i loro tempi di recupero. Mancini, che è uscito nella prima parte di gara, era già in dubbio dopo la partita giocata in casa contro il Parma: saltato l’impegno di Europa League, era riuscito a scendere in campo ma poi ha dovuto alzare bandiera bianca. Il centrocampista francese, uno degli elementi più in forma fino al momento, è stato sostituito all’intervallo da Villar.

Roma, per Veretout si allungano i tempi di recupero



Come sottolinea Il Corriere dello Sport, per entrambi comunque non ci sono particolari problemi visto che gli esami hanno escluso ogni tipo di lesione muscolare. Ad ogni modo sia Mancini che Veretout non faranno parte della squadra che affronterà lo Young Boys domani in Europa League. Ci sarà spazio per Villar e forse anche per Kumbulla e Fazio, che hanno sconfitto il Covid e ora devono recuperare il miglior stato di forma possibile.

