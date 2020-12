ROMA-YOUNG BOYS CONFERENZA FONSECA CRISTANTE – Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca si è presentato in conferenza stampa alla vigilia dell’importante sfida di Europa League contro lo Young Boys, valido per la quinta e penultima gioranta della fase a gironi. Al suo fianco ci sarà Bryan Cristante.

Dichiarazioni Fonseca e Cristante

In questo tour de force la Roma non gioca mai di lunedì e domenica dopo neanche 72 ore arriverà il Sassuolo all’Olimpico. Ritiene la squadra penalizzata dal calendario di Serie A?

Preferisco sempre avere più tempo per recuperare. Le squadre che giocano normalmente l’Europa League possono giocare lunedì, ma non è una scusa, anche perché abbiamo sempre variato i giocatori. E’ chiaro che preferisco avere più tempo per recuperare la squadra.

Conferma la sfuriata dei Friedkin nello spogliatoio, lei che era abituato ad un presidente assente?

Non è vero, ma voglio aggiungere una cosa. Dal primo giorno che io sono arrivato qui, ho sempre avuto grande rispetto del lavoro dei giornalisti, sempre in forma onesta con la verità, ma questa notizia è una grande bugia, questo non è un lavoro serio e non lo posso accettare. Questo non è rispettare la squadra.