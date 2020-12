La Roma guarda anche al Sudamerica per rinforzare la propria rosa e sfida l’ex Sabatini per un giocatore del River Plate

In cerca di rinforzi in vista del calciomercato invernale, la Roma ha individuato le sue priorità in un esterno destro, un centrocampista e un giocatore offensivo. Vista la situazione economica, i margini di manovra non saranno troppo ampi, ma il club giallorosso sta monitorando diversi profili. Secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, sul taccuino capitolino è tornato anche il nome di Gonzalo Montiel. In scadenza di contratto a giugno 2021, il terzino 23enne ha una clausola rescissoria di 20 milioni, ma il River Plate, che sta tentando di rinnovare il contratto, potrebbe accontentarsi anche della metà della cifra. Sulle sue tracce, secondo il giornalista di ‘Radio Continental’, Sebastian Srur, c’è anche il Bologna di Walter Sabatini.

