Calciomercato Roma, conferma Pradè: “Offerta importante”

Calciomercato Roma, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha confermato che il club giallorosso aveva fatto un’offerta importante per l’attaccante Vlahovic.

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha confermato l’esistenza di una trattativa di calciomercato per l’attaccante Vlahovic. Come più volte riportato da ASRL, la Roma si era fatta avanti per il giovane attaccante viola, con l’idea di ingaggiarlo come futuro erede di Edin Dzeko. Poi però a fronte delle resistenze della Fiorentina, la Roma ha optato per la soluzione Borja Mayoral dal Real Madrid. Finora lo spagnolo ha fatto abbastanza bene in sostituzione del bosniaco. E l’accordo con il Real Madrid è stato anche vantaggioso per il club giallorosso, che in caso di conferma su alti livelli del giovane spagnolo potrà ingaggiarlo a titolo definitivo. Ben diverso è stato invece il rendimento di Vlahovic alla Fiorentina.

Calciomercato Roma, le parole del direttore sportivo Pradè

Il direttore sportivo della Fiorentina Pradè ha confermato ai microfoni di RTV 38: “La Roma e un club inglese avevano fatto offerte importanti per Dusan Vlahovic, ma le abbiamo rifiutate. Poi è ovvio che tutti noi pensiamo a migliorare la squadra”. Il suo avvio di stagione è stato tutt’altro che irresistibile: otto presenze e un solo gol. Prestazioni sotto tono e gol sbagliati come quello contro l’Inter che hanno fatto pure infuriare i tifosi viola.

