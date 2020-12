Calciomercato Roma, sirene inglesi per il centrocampista

Si avvicina il mese di gennaio e aumentano i rumors del calciomercato Roma. Che potrebbe vedere alcuni elementi lasciare la capitale.

Uno dei calciatori che finora non ha trovato lo spazio che si aspettava è Amadou Diawara, che ha vissuto una prima parte di stagione decisamente travagliata. Nella prima giornata è stato protagonista incolpevole, suo malgrado, del ko della squadra giallorossa a tavolino. Non certo per questo però ha giocato poco e poi ha dovuto fare i conti anche con il Covid che lo tenuto lontano dai campi di gioco per diverse settimane. E ora per lui ci sono delle sirene inglesi di mercato.

Calciomercato Roma, West Ham su Diawara

Come riportano anche alcuni media inglesi, per Amadou Diawara potrebbe esserci un futuro in Premier League già nel prossimo mese di gennaio. Il West Ham infatti sarebbe molto interessato alle prestazioni del centrocampista africano e secondo il sito internet inglese dedicato agli hammers il club sarebbe pronto a sborsare fino a 20 milioni di euro. Una somma che potrebbe ingolosire i giallorossi, che però poi sul mercato dovrebbero senz’altro trovare un degno sostituto. Insomma non è affatto detto che la Roma possa prendere in considerazione un giocatore che comunque ora tornerà sicuramente utile al tecnico portoghese.

