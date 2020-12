Roma, buona reazione: primo tempo pari con lo Young Boys

La Roma è impegnata questa sera nel match di Europa League contro lo Young Boys. Dopo il primo tempo i giallorossi sono sul risultato di parità.

Dopo 45 minuti di gioco il risultato è di 1-1. Risultato sicuramente ingiusto per Villar e compagni. Che prima hanno pagato carissimo un errore in fase difensiva. Poco dopo la mezzora un lungo lancio dalla difesa ha portato Nsame a sfuggir via sul filo del fuorigioco. E dopo aver superato Cristante ha trafitto Pau Lopez in diagonale. Prima del riposo però Borja Mayoral ha ristabilito i conti.

Roma, buona reazione dopo lo svantaggio

Nel corso del primo tempo la formazione giallorossa ha avuto il giusto atteggiamento, tenendo in mano il pallino del gioco nella prima mezzora e sfiorando la rete in più occasioni. Subito con Calafiori, ma poi anche con Perez, Mayoral e Pedro. Ma un po’ di imprecisione e la bravura del portiere della squadra svizzera hanno consentito allo Young Boys di uscire indenne. Dopo la rete in contropiede di Nsame i giallorossi sono stati bravi a non perdere la bussola, trovando subito il gol del pareggio. Nella ripresa ci si aspetta maggiore incisività e non è da escludere che Fonseca possa mandare in campo anche elementi come Pellegrini e Dzeko che hanno bisogno di giocare per trovare la miglior condizione fisica possibile.

