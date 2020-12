Roma-Young Boys formazioni UFFICIALI, le scelte di Fonseca

Tutto pronto per il match che vedrà questa sera la Roma di Paulo Fonseca impegnata nel quinto turno di Europa League per affrontare lo Young Boys. Le formazioni ufficiali.

Non ci sono assilli di risultato per la formazione giallorossa, che ha già conquistato il matematico pass per i sedicesimi di finale. Tuttavia c’è voglia di riscattare il ko patito a Napoli in campionato e anche la voglia di conquistare il primo posto nel girone. Bisognerà però prestare la massima attenzione ad uno Young Boys che spera di fare risultato all’Olimpico. Un avversario da non sottovalutare.

Roma-Young Boys formazioni ufficiali (ore 21)

Come previsto il tecnico portoghese ha optato per un ampio turnover. Da centrocampo in più decisamente più opzioni per lui, che schiera Diawara in mediana e sugli esterni Bruno Peres e Calafiori. In attacco c’è Borja Mayoral, supportato da Pedro e Carles Perez. In porta gioca Pau Lopez mentre rimane fuori dai titolari Pellegrini, che probabilmente però giocherà uno spezzone.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Carles Perez, Pedro; Mayoral.

YOUNG BOYS (4-3-3): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger, Lefort; Rieder, Aebischer, Garcia; Fassnacht, Nsamé, Ngamaleu.

