Roma-Young Boys, la lista dei convocati giallorossi: largo ai giovani

Roma-Young Boys, il club giallorosso ha appena resa la lista dei convocati giallorossi: l’allenatore Fonseca dà spazio ai giovani.

Giovedì di Europa League per la Roma, che già qualificata ai sedicesimi di finale va a caccia anche del primo posto del girone nello scontro diretto con lo Young Boys. Fonseca ha scelto la lista dei calciatori convocati. La nota più lieta è la presenza di Kumbulla e Fazio che tornano in lista dopo la lunga assenza per coronavirus. Assenti come noto Mancini e Veretout, usciti tutti e due per problemi muscolari dalla brutta partita contro il Napoli al San Paolo domenica sera. Ancora fuori dai giochi anche Smalling e Santon, largo a giovani. Tra i calciatori della “Primavera” faranno parte della squadra per la partita di Europa League Berti, Milanese, Bove e Ciervo.

LEGGI ANCHE –>Roma, Petrachi a tutto campo: l’ammissione alla radio

Roma-Young Boys, la lista scelta da Fonseca

Di seguito i calciatori convocati da Fonseca

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Berti

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Fazio, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Calafiori.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Diawara, Bove, Milanese.

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mkhitaryan, Mayoral, Perez, Ciervo.

LEGGI ANCHE –>Roma, ecco i risultati degli esami di Veretout e Mancini