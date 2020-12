Ecco i voti di Roma-Young Boys, quinta giornata della fase a gironi di Europa League

Missione compiuta per la Roma che, dopo la batosta di Napoli, ha saputo reagire domando abbastanza agevolmente lo Young Boys e conquistando il primo posto nel girone A. Ingiustamente in svantaggio dopo un primo tempo dominato, i giallorossi sono riusciti ad agguantare il pari poco prima del duplice fischio grazie al quarto gol stagionale di un Borja Mayoral molto convincente. Anche gli altri spagnoli, Carles Perez e Villar sono stati tra i migliori in campo, mentre Cristante si merita un brutto voto per alcuni errori molto gravi, compreso quello sulla rete del momentaneo svantaggio. Migliore in assoluto, Riccardo Calafiori, autore del gol capolavoro del 2-1.

Tabellino e voti Roma-Young Boys 3-1: Calafiori e Villar da urlo

Ecco i voti di Roma-Young Boys redatti da Asromalive.it:

ROMA: Pau Lopez 6; Ibañez 5.5 (46′ Spinazzola 6.5), Cristante 5 (65′ Fazio), Juan Jesus 6; Bruno Peres 6.5, Villar 7 (60′ Pellegrini 6), Diawara 6.5, Calafiori 7.5; Carles Perez 6.5, Pedro 6 (46′ Mkhitaryan 6.5); Borja Mayoral 7 (60′ Dzeko 6.5). A disp.: Mirante, Berti, Fazio, Kumbulla, Karsdorp, Bove, Milanese, Ciervo. All.: Fonseca 7.

YOUNG BOYS: Von Ballmoos 6.5; Hefti 5, Camara 4, Zesiger 5, Lefort 5; Rieder 5 (57′ Sierro 5.5), Aebischer 5.5 (68′ Gaudino 5.5), Garcia 5.5 (68′ Elia 5); Fassnacht 5, Nsame 6.5 (76′ Siebatcheu sv), Ngamaleu 5 (76′ Mambimbi 6). A disp.: Faivre, Neuenschwander, Sulejmani, Burgy, Maier, Maceiras. All.: Seoane. Arbitro: Jovic

Marcatori: 34′ Nsame, 44′ Borja Mayoral, 59′ Calafiori, 80′ Dzeko

Note: ammoniti Calafiori (R), Elia (Y). Espulso: Camara (Y)