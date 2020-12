Calciomercato Roma, a gennaio la società è decisa ad intervenire sul mercato. De Paul e Milik sono da tempo nel mirino dei giallorossi.

Il mercato di riparazione ormai è alle porte. Gennaio è veramente vicino e la Roma non vuole lasciare nulla al caso. Per questo si cercherà d’intervenire, sfruttando anche l’arrivo di Pinto. E i nomi che circolano sono importanti. Alcuni già accostati diverse volte.

L’obiettivo numero uno rimane sempre Milik: un vice Dzeko serve, anche se Borja Mayoral sta facendo bene ma con caratteristiche diverse rispetto al bosniaco. Il nazionale polacco è in scadenza. Non è del tutto precluso un assalto. Poi c’è il sogno: si chiama De Paul. Il centrocampista dell’Udinese sembra sempre con la valigia pronta. Serve un grosso investimento per raggiungere l’obiettivo, ma potrebbe essere il regalo di Friedkin a Fonseca.

Calciomercato Roma, c’è anche Emerson Palmieri

L’esterno, a Londra, con la maglia del Chelsea sta giocando poco. Anzi, a dirla tutta, per niente. All’orizzonte, oltretutto, c’è l’Europeo. E l’ex giallorosso si gioca una maglia con Spinazzola. Ecco, per giocare – così come gli ha consigliato Mancini dopo le ultime convocazioni – Emerson Palmieri deve cambiare maglia. E Roma sarebbe una soluzione gradita. E per Fonseca un elemento duttile.

In attacco c’è anche Vlahovic che potrebbe essere un elemento da tenere d’occhio. Il centravanti della Fiorentina – che sta comunque giocando in questa stagione con una certa continuità – sembrerebbe voler cambiare aria. E i giallosssi già in passato hanno mostrato interesse. C’è anche, infine, il nome di Thauvin, in scadenza di contratto, sul quale oltre al Milan c’è da registrare l’inserimento dell’Atalanta.

I nomi di Milik e Thavin, in scadenza di contratto, in caso di mancato trasferimento a gennaio potrebbero tornare di grande attualità la prossima estate a parametro zero.

