Calciomercato Roma, passi avanti per il rinnovo di Calafiori: le ultime

Calciomercato Roma, dopo la grande prestazione di ieri con tanto di gol per Riccardo Calafiori si torna a parlare di rinnovo del contratto: le ultime.

Uno dei grandi protagonisti della vittoria di ieri in rimonta contro lo Young Boys in Europa League è stato Riccardo Calafiori. Il giovane terzino sinistro, che è rimasto fuori in questo avvio di stagione perché positivo al coronavirus, ha sfruttato alla grande l’opportunità concessa da Fonseca. Ha giocato una gran bella partita e ha segnato un gol fantastico con una bordata di sinistro all’incrocio. Sul talento di questo ragazzo non ci sono dubbi, e infatti non manca l’interesse di altri top club come la Juventus ingolositi dal contratto in scadenza nel 2022.

LEGGI ANCHE –>Roma, Petrachi a tutto campo: l’ammissione alla radio

Calciomercato Roma, rinnovo Calafiori più vicino

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, il rinnovo del contratto di Calafiori sarebbe più vicino. Il giovane terzino guadagna attualmente 400 mila euro, il suo procuratore Mino Raiola ha chiesto un aumento cospicuo fino a 1,2 milioni a stagione. La Roma pare si sia avvicinata alla richiesta di Raiola con una controproposta convincente. Il rinnovo dovrebbe essere se non imminente molto vicino e il bacio alla maglia dopo il gol lo conferma. Tra l’altro Morgan De Sanctis, che sta lavorando alla trattativa per il rinnovo, al gol ha esultato in maniera evidente. Un altro indizio sul fatto che la strada per il rinnovo è in discesa.

LEGGI ANCHE –>Roma, ecco i risultati degli esami di Veretout e Mancini