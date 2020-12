Calciomercato Roma, Milik: lascia Napoli a gennaio, prezzo fissato

Il calciomercato della Roma lo ha visto molto vicino a vestire la maglia giallorossa negli ultimi mesi. Ma ora il futuro di Milik è davvero tutto da decifrare.

Il bomber polacco sembrava essere destinato ad accasarsi nella capitale nell’ultimo calciomercato, con Dzeko che a sua volta sembrava essere ad un passo dalla Juventus. Poi però l’affare è saltato. Per Milik però al Napoli non c’è spazio e finora il calciatore è rimasto a guardare. A breve però le cose per lui sembrano destinate a cambiare.

Calciomercato Roma, anche l’Atletico vuole Milik

Come racconta Calciomercato.it il futuro del centravanti del Napoli è ancora tutto da scrivere. L’unica certezza è che il club partenopeo lo cederà a gennaio e anche il giocatore vuole cambiare casacca per non perdere gli Europei. Il Napoli ha chiesto 18 milioni di euro, una somma che però difficilmente qualcuno spenderà. La Juventus aveva messo sul piatto uno scambio con Bernardeschi, destinato però a non andare in porto, anche perchè i partenopei hanno già una ottima batteria di esterni. Per gennaio potrebbe esserci allora l’interesse dell’Inter e anche quello della Roma. Ma non mancano le piste estere. Milik piace molto soprattutto all’Atletico Madrid, che prima però dovrebbe cedere Diego Costa.