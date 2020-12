Calciomercato Roma, pronto rinnovo Calafiori fino al 2025: le cifre

Una delle chiavi del calciomercato della Roma è il rinnovo dei suoi talenti più in vista, come ad esempio il difensore Riccardo Calafiori.

Un elemento giovanissimo ma sul quale il club punta tantissimo, visto che è stabilmente in prima squadra. Sta iniziando a trovare spazio e nell’ultimo match di Europa League si è regalato una serata speciale, con il suo primo gol giallorosso (e che gol) a culmine di una prestazione davvero super. Tanti club seguono Calafiori, ma il calciatore scoperto da Bruno Conti e dal suo staff – molto legato ai colori della squadra della capitale – è destinato a rinnovare.

LEGGI ANCHE –>Roma, Petrachi a tutto campo: l’ammissione alla radio

Calciomercato Roma, la proposta a Calafiori

Come riporta Il Corriere dello Sport oggi in edicola, non sembrano esserci dubbi sul rinnovo di Calafiori con i giallorossi. La Roma ha infatti il contratto già pronto per la stella del 2002. Mancherebbero pochi dettagli per l’accordo, il suo agente Raiola ha già discusso con Fienga e De Sanctis. La Roma metterà sul piatto un accordo di cinque anni, portando la scadenza al 2025, con un ingaggio al ragazzo di 600mila euro a stagione più bonus. L’annuncio del rinnovo potrebbe arrivare nel nuovo anno, dopo l’arrivo del nuovo direttore generale Tiago Pinto.

LEGGI ANCHE –>Roma, ecco i risultati degli esami di Veretout e Mancini